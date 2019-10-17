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Нейросеть научилась читать мысли человека 

Ferra.ru + ещё 2 2 часа назад
Нейросеть научилась читать мысли человека
Фото: Ferra.ru
Исследователи из России научились воссоздавать изображения, которые человек видит в данный момент, по электрической активности мозга. Это достижение позволит создавать устройства, которыми можно будет управлять при помощи сигналов мозга.
Созданный учёными нейроинтерфейс («мозг — компьютер») снимает электроэнцефалограмму (ЭЭГ). С помощью нейросетей устройство затем реконструирует кадры из видео, которое смотрит человек. Происходит это в режиме реального времени.
Сначала исследователи выбрали пять случайный категорий роликов с YouTube: «абстракции», «водопады», «лица людей», «скорость» и «движущиеся механизмы». Эти видео показывали испытуемым, записывая при этом ЭЭГ. Нейросеть смогла воссоздать кадры, по которым в 90% случаев можно было определить категорию видео. Процесс эксперимента записали на камеру:
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Наука и техника , Технологии
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