Нейросеть научилась читать мысли человека

Исследователи из России научились воссоздавать изображения, которые человек видит в данный момент, по электрической активности мозга. Это достижение позволит создавать устройства, которыми можно будет управлять при помощи сигналов мозга.

Созданный учёными нейроинтерфейс («мозг — компьютер») снимает электроэнцефалограмму (ЭЭГ). С помощью нейросетей устройство затем реконструирует кадры из видео, которое смотрит человек. Происходит это в режиме реального времени.

Сначала исследователи выбрали пять случайный категорий роликов с YouTube: «абстракции», «водопады», «лица людей», «скорость» и «движущиеся механизмы». Эти видео показывали испытуемым, записывая при этом ЭЭГ. Нейросеть смогла воссоздать кадры, по которым в 90% случаев можно было определить категорию видео. Процесс эксперимента записали на камеру: