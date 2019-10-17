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Ученые вырастили мини-мозги шимпанзе и людей 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Ученые вырастили мини-мозги шимпанзе и людей
Фото: РИА Новости
Ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов. Результаты были опубликованы в журнале Nature.
Как пояснила один из авторов работы, генетик Института эволюционной антропологии в Лейпциге Барбара Тройтляйн, "мы показали, что нейроны коры мозга шимпанзе и макак "взрослеют" быстрее, чем у человека, если сравнивать их на одной и той же стадии развития".
По ее словам, это означает, что "нервная система человека развивается значительно медленнее, чем у двух других приматов".
По информации ученых, геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%. Но, несмотря на это, их нервные системы развиваются совершенно по-разному. Кроме того, люди и шимпанзе в старости страдают от разных проблем, отмечают исследователи.
В последние годы биологам удалось обнаружить множество генов, которые отвечают за развитие мозга и при этом различны по своей структуре у человека и шимпанзе. Тем не менее прежде специалисты не могли понять, какие участки ДНК отвечают за необычайно крупные, по сравнению с телом, размеры человеческого мозга.
Теперь ученые склоняются к мнению, что сильные отличия мозга человека и шимпанзе связаны не столько со структурой генов, сколько с их разной активностью во время формирования зародыша и роста ребенка.
Ранее ученые из Национального университета Сингапура рассказали, как легко улучшить работу мозга. По их словам, эффективность мозговых связей повышается, если пить чай хотя бы четыре раза в неделю. Прежде чем прийти к такому выводу, специалисты проанализировали показатели добровольцев — людей старше 60 лет. Просканировав их мозг на МРТ, ученые выяснили, что у тех, кто регулярно потреблял чай, взаимосвязь между нейронами была повышена, кроме того, они обладали хорошо развитыми когнитивными способностями.
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Наука и техника , Технологии , Лейпциг
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