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Создан первый скафандр для космических туристов 

Ferra.ru + ещё 6 24 минуты назад
Создан первый скафандр для космических туристов
Фото: Ferra.ru
Американский бренд спортивной одежды Under Armour и космическая компания Virgin Galactic показали первые в мире костюмы для космического туризма. Выйти в них на поверхность Луны вряд ли получится, но походить по космическому кораблю — вполне.
Экипировка состоит из двух слоёв: базового, который надевается прямо на тело, и собственно скафандра. Сделан костюм из инновационных материалов, которые могут контролировать температуру тела и потоотделение. Под сердцем скафандра даже сделали карман для фотографии любимого человека.
Обувь для космонавтов специально сделана мягкой и гладкой, чтобы не повреждать оборудование или других людей в невесомости.
Отметим, что компания Virgin Galactic уже продала 900 билетов на орбиту. Каждый из них стоил $250 тысяч. Первый полёт с туристами должен состояться уже в 2020 году.
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