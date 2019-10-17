Найден самый быстрый муравей

Ученые зарегистрировали рекордную для муравьев скорость — 855 миллиметров в секунду!

Речь идет о муравье Cataglyphis bombycina — виде муравьев-бегунков, обитающем в Сахаре. Его скорость, как выяснили ученые, может составлять 855 миллиметров в секунду и — таким образом — является рекордной для муравьев.

Может показаться, что это не очень высокая скорость, однако если учесть размеры насекомого — это очень быстро: за секунду такой муравей способен преодолевать расстояние, превышающее длину его тела в 108 раз; для сравнения, гепард в секунду может преодолевать расстояние, превышающее длину его тела только в 16 раз.

В целом же Cataglyphis bombycina находится на третьем месте по скорости передвижения по земле среди животных (с учетом размера тела): на первом — клещи вида Paratarsotomus macropalpis, способные двигаться со скоростью 322 «длины тела» в секунду, а на втором — жуки-скакуны Cicindela eburneola, которые могут передвигаться со скоростью 170 «длин тела» в секунду.

Cataglyphis bombycina обладают более длинными ногами, чем у других муравьев, так что их тело находится относительно далеко от раскаленного песка. Кроме того, их тела производят белки теплового шока, причем еще до того как они покинут гнездо, для максимальной теплостойкости. Данные муравьи имеют в верхней части тела волоски, которые обладают высокой отражательной способностью в диапазоне видимого и ближнего инфракрасного излучения; при этом их волоски в нижней части тела активно излучают в среднем ИК-диапазоне, избавляя муравьев от избыточного тепла. Все это, а также высокая скорость, позволяет Cataglyphis bombycina быть активными при очень высоких температурах.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Journal of Experimental Biology.