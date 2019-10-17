Заключен контракт на создание замены для Ан-2

Заключен контракт на создание самолета для замены Ан-2

Минпромторг и "Байкал-Инжиниринг" заключили контракт на разработку нового легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее на портале госзакупок был размещен протокол подведения итогов открытого конкурса на разработку такого самолета, в котором был определен победитель — "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Позднее результаты конкурса отменили и провели новый, итогом которого стало признание победителем ООО "Байкал-Инжиниринг". Отмечалось, что УЗГА также может выполнить данную работу в случае, если победитель уклонится от исполнения контракта, подписание которого анонсировалось в первой декаде октябре.

"По итогам проведенного конкурса 10 октября 2019 года с ООО "Байкал Инжиниринг" заключен контракт на НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий". Сведения об этом доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок", — сказали в ведомстве.

Говоря о разработанном СибНИА самолете ТВС-2ДТС, там отметили, что он является технологическим демонстратором, созданным в рамках выполнения научно-исследовательских работ, направленных на проведение комплексных исследований в области создания перспективных воздушных судов "малой авиации".

"Полученный при создании демонстратора, равно как и при выполнении других НИОКР, научно-технический задел планируется использовать при разработке серийного самолета в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий", — пояснили в Минпромторге.

В августе в пресс-службе ведомства агентству анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако в Минпромторге заявили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.

В ходе МАКС-2019 главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин в интервью официальному изданию авиасалона ShowObserver сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2. По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7,4 тысячи килограммов). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.

Позднее управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что облик самолета, который будут производить в России на замену Ан-2, определят в сентябре. Он отметил, что после подведения итогов конкурса завод начнет организацию производства новой машины и в состоянии выполнить любой заказ.

Ан-2 ("Аннушка", "Кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отделанные села, а также для различных хозяйственных работ.

С чего все началось

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.

Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.

В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что аванпроект самолета разработан. "На основании представленных материалов аванпроекта для проектирования и разработки перспективного легкого многоцелевого самолета для серийного производства и эксплуатации на местных воздушных линиях рекомендуется самолет стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек", — говорится в документе.

Также отмечается, что перспективное воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.

Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.

Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до сентября 2020 года, а к декабрю — сам опытный образец самолета для статических испытаний.