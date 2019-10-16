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В Мурманске построят имитацию северного сияния 

Российская Газета 2 часа назад
В Мурманске «создадут» северное сияние
Фото: РИА Новости
В Мурманске на набережной морского вокзала будет построено искусственное северное сияние из разноцветных трубчатых светильников. Оно станет составной частью информационного павильона, который предполагается разместить возле атомного ледокола "Ленин", сообщили "РГ" в пресс-службе "Росатомфлота".
В отапливаемом павильоне длиной 9 и шириной 6 метров предполагается разместить зал ожидания с сидячими местами. Это будет сделано для удобства желающих посетить ледокол, ранее участникам экскурсии приходилось ожидать своей очереди на улице. Там же появится камера для хранения личных вещей экскурсантов и жидкокристаллическая панель для показа различной информации.
На крыше павильона будет размещена световая конструкция в виде северного сияния. Согласно документам, эта работа должна быть завершена 18 ноября 2019 года.
Атомный ледокол "Ленин" стал одним из самых посещаемых объектов в в Мурманской области. В год его посещают около 60 тысяч человек, а минувшим летом на его борту побывал 450-тысячный посетитель.
Нынешний год стал юбилейным для атомохода-музея — 60 лет назад, 3 декабря 1959 года, на его борту был поднят советский флаг.
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Наука и техника , Мурманск
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