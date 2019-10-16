В Мурманске «создадут» северное сияние

В Мурманске построят имитацию северного сияния

Мурманске на набережной морского вокзала будет построено искусственное северное сияние из разноцветных трубчатых светильников. Оно станет составной частью информационного павильона, который предполагается разместить возле атомного ледокола "Ленин", сообщили "РГ" в пресс-службе "Росатомфлота".

В отапливаемом павильоне длиной 9 и шириной 6 метров предполагается разместить зал ожидания с сидячими местами. Это будет сделано для удобства желающих посетить ледокол, ранее участникам экскурсии приходилось ожидать своей очереди на улице. Там же появится камера для хранения личных вещей экскурсантов и жидкокристаллическая панель для показа различной информации.

На крыше павильона будет размещена световая конструкция в виде северного сияния. Согласно документам, эта работа должна быть завершена 18 ноября 2019 года.

Атомный ледокол "Ленин" стал одним из самых посещаемых объектов в в Мурманской области. В год его посещают около 60 тысяч человек, а минувшим летом на его борту побывал 450-тысячный посетитель.

Нынешний год стал юбилейным для атомохода-музея — 60 лет назад, 3 декабря 1959 года, на его борту был поднят советский флаг.