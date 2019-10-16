Человеку пересадили кожу свиньи

Впервые в истории медицины для лечения ожогов была применена пересадка кожи генно-модифицированной свиньи.

Новая методика была применена в Ожоговом центре в Массачусетсе в рамках клинических испытаний, проходивших под руководством хирурга Джереми Говермана. Кожа генно-модифицированного животного была использована для закрытия ожоговых очагов на теле человека.

Пересадка кожи — стандартная операция при лечении ожогов, однако кожа, которую можно использовать для этого и которую обычно берут из национальных донорских банков, крайне дефицитна и нуждается в особой обработке. Стоимость таких операций достаточно высока. Использование генно-модицифированных свиней позволит уменьшить дефицит донорской кожи и снизить стоимость медицинской помощи. У подвергшихся генетической модификации свиней был удален ген, отсутствующий в геноме человека, что снизило вероятность отторжения пересаженной кожи.

Первые клинические испытания нового метода уже признаны эффективными. Испытания проходили под контролем Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).