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Человеку пересадили кожу свиньи 

Инвест-Форсайт 42 минуты назад
Человеку пересадили кожу свиньи
Фото: РИА Новости
Впервые в истории медицины для лечения ожогов была применена пересадка кожи генно-модифицированной свиньи.
Новая методика была применена в Ожоговом центре в Массачусетсе в рамках клинических испытаний, проходивших под руководством хирурга Джереми Говермана. Кожа генно-модифицированного животного была использована для закрытия ожоговых очагов на теле человека.
Пересадка кожи — стандартная операция при лечении ожогов, однако кожа, которую можно использовать для этого и которую обычно берут из национальных донорских банков, крайне дефицитна и нуждается в особой обработке. Стоимость таких операций достаточно высока. Использование генно-модицифированных свиней позволит уменьшить дефицит донорской кожи и снизить стоимость медицинской помощи. У подвергшихся генетической модификации свиней был удален ген, отсутствующий в геноме человека, что снизило вероятность отторжения пересаженной кожи.
Первые клинические испытания нового метода уже признаны эффективными. Испытания проходили под контролем Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
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Наука и техника , Наука
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