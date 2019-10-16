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«У нас стоит и не падает»: Рогозин ответил на критику «Роскосмоса» 

Рамблер + ещё 8 10 минут назад
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал мнение о высоком уровне аварийности в госкорпорации мифом, поскольку аварий «давно не было», сообщает РИА Новости. По его словам, инциденты были всегда, но «о них не говорили».
Заявление главы госкорпорации прозвучало в ответ на вопрос журналистов, что он может сказать ветеранам, которые беспокоятся о современном состоянии отрасли.
«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — отметил Рогозин.
Руководитель «Роскосмоса» также подчеркнул, что во времена СССР об авариях «не говорили». В пример он привёл 54 попытки запуска советских кораблей к Луне, только 17 из которых прошли успешно.
По данным издания, аварии в российской комической отрасли происходят один раз в год: в 2014 году произошло крушение телекоммуникационного аппарата серии «Экспресс», в 2015-м — неудача постигла «Прогресс» и аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-СТ», в 2016-м не удался запуск ещё одного «Прогресса», в 2017-м — не вышел на орбиту Земли ангольский спутник, в 2018-м — из-за повреждения «Союза-ФГ» был отложен полет в космос совместного российско-американского экипажа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», участники проекта ToSky, занимающиеся запуском различных летательных аппаратов легче воздуха, подняли в стратосферу фигурку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина верхом на игрушечной модели ВАЗ-2107. Таким образом был испытан новый стратостат.
Комментарии33
Наука и техника , Видео , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
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