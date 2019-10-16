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В Ватикане придумали «умные четки» для молитв 

Российская Газета + ещё 3 5 часов назад
В Ватикане придумали «умный» гаджет
Фото: РИА Новости
Святой Престол идет в ногу со временем, предпринимая массу усилий, нацеленных на привлечение в лоно церкви как можно большего числа молодых прихожан. Накануне в Ватикане презентовали инновационные электронные четки Click to Pray ("Нажми и молись"), которые помогут молиться католикам во всем мире.
Новый гаджет выглядит весьма оригинально — его вполне можно использовать в качестве декоративного браслета. Он сделан из десяти четок, изготовленных из гематита и черного агата, а также креста со встроенным чипом, внутри которого хранятся все данные.
"Умные" четки синхронизируется через Bluetooth с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary, доступным для iOS и Android. Приложение позволяет получить доступ к аудиогиду, многочисленным изображениям, персонализированному молитвенному контенту, а также выучить и произносить традиционную католическую молитву инновационным способом. Интересно, что система активируется, только когда пользователь крестится. Именно в этот момент текст молитвы проявляется на экране смартфона или планшета.
Представителям старшего поколения, которые решат приобрести этот гаджет, будет также представлена возможность читать молитвы традиционным способом, перебирая четки.
Стоимость "умных четок", которые уже доступны на ведущих онлайн платформах, составит 99 евро.
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Наука и техника , Гаджеты , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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