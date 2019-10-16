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Метановый «фонтан»: мощный выброс газа зафиксировали в Арктике 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Метановый «фонтан»: мощный выброс газа случился в Арктике
Фото: pixabay.com
Метановые фонтаны обнаружили ученые в акватории Восточно-Сибирского моря 7 октября.
Российские специалисты, исследующие последствия таяния вечной мерзлоты, обнаружили в Арктике самый мощный метановый выброс за всю историю наблюдений.
Ученые 7 октября обнаружили выброс метана в акватории Восточно-Сибирского моря, сначала с помощью акустических приборов, а после даже увидели «собственными глазами», пишет газета «Известия». Площадь фонтана составила 4-5 кв. метров.
«Справа по борту "Келдыша" они разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ», — процитировала пресс-служба Томского политехнического университета главного эксперта управления проректора ТПУ по внешним связям Сергея Никифорова.
По словам руководителя экспедиции профессора ТПУ, заведующего лабораторией арктических исследований ТОИ ДВО РАН Игоря Семилетова, явление такой мощности он наблюдал впервые за все 45 лет исследований.
«Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ppm, это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал», — пояснил ученый.
И на следующий день специалисты нашли еще одно выделение газа подобной мощности. Поэтому ученые собрали «ценный материал» уже в середине своей экспедиции.
Экспедиция по исследованию Сибирского арктического шельфа стартовала в сентябре. В нее вошли представители ведущих университетов, институтов и исследовательских центров России, в том числе Институт океанологии РАН, Томский политехнический университет, МГУ и Северный арктический федеральный университет. Кроме того, на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» находятся ученые из Европы и Китая.
Метан является одним из самых опасных парниковых газов. Он находится в вечной мерзлоте, занимающей около 60% территории России. В связи с изменениями климата мерзлота начитает таять, а метан — освобождаться и попадать в атмосферу. Именно это и ускоряет потепление.
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Комментарии1
Наука и техника , Игорь Семилетов , Сергей Никифоров , МГУ , Томский политех , газета "Известия"
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