Метановый «фонтан»: мощный выброс газа случился в Арктике

Метановый «фонтан»: мощный выброс газа зафиксировали в Арктике

Метановые фонтаны обнаружили ученые в акватории Восточно-Сибирского моря 7 октября.

Российские специалисты, исследующие последствия таяния вечной мерзлоты, обнаружили в Арктике самый мощный метановый выброс за всю историю наблюдений.

Ученые 7 октября обнаружили выброс метана в акватории Восточно-Сибирского моря, сначала с помощью акустических приборов, а после даже увидели «собственными глазами», пишет газета «Известия». Площадь фонтана составила 4-5 кв. метров.

«Справа по борту "Келдыша" они разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ», — процитировала пресс-служба Томского политехнического университета главного эксперта управления проректора ТПУ по внешним связям Сергея Никифорова.

По словам руководителя экспедиции профессора ТПУ, заведующего лабораторией арктических исследований ТОИ ДВО РАН Игоря Семилетова , явление такой мощности он наблюдал впервые за все 45 лет исследований.

«Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ppm, это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал», — пояснил ученый.

И на следующий день специалисты нашли еще одно выделение газа подобной мощности. Поэтому ученые собрали «ценный материал» уже в середине своей экспедиции.

Экспедиция по исследованию Сибирского арктического шельфа стартовала в сентябре. В нее вошли представители ведущих университетов, институтов и исследовательских центров России, в том числе Институт океанологии РАН, Томский политехнический университет, МГУ и Северный арктический федеральный университет. Кроме того, на борту судна «Академик Мстислав Келдыш» находятся ученые из Европы и Китая.

Метан является одним из самых опасных парниковых газов. Он находится в вечной мерзлоте, занимающей около 60% территории России. В связи с изменениями климата мерзлота начитает таять, а метан — освобождаться и попадать в атмосферу. Именно это и ускоряет потепление.