В НАСА представили скафандры для полетов на Луну и Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( НАСА ) представило в штаб-квартире организации в Вашингтоне два новых скафандра, которые планируется использовать во время полетов на Луну и на Марс.

Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion («Орион») во время его запуска и возвращения на Землю, а второй — для исследования поверхности спутника нашей планеты, в том числе в условиях его южного полюса, передает ТАСС.

Представленные скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.