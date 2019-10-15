В НАСА представили скафандры для полетов на Луну и Марс 

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило в штаб-квартире организации в Вашингтоне два новых скафандра, которые планируется использовать во время полетов на Луну и на Марс.
Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion («Орион») во время его запуска и возвращения на Землю, а второй — для исследования поверхности спутника нашей планеты, в том числе в условиях его южного полюса, передает ТАСС.
Представленные скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.
«Нил Армстронг и Эдвин Олдрин прыгали по поверхности Луны, теперь же мы сможем по-настоящему ходить по поверхности Луны, и это очень большое отличие от предыдущего поколения», — заявил директор НАСА Джеймс Брайденстайн.
Напомним, в конце сентября Илон Маск и его компания SpaceX представили первый прототип космического корабля Starship, разрабатываемого для колонизации Марса.