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В НАСА представили скафандры для полетов на Луну и Марс 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В НАСА представили скафандры для полетов на Луну и Марс
Фото: РИА Новости
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представило в штаб-квартире организации в Вашингтоне два новых скафандра, которые планируется использовать во время полетов на Луну и на Марс.
Один из скафандров предназначен для использования на борту корабля Orion («Орион») во время его запуска и возвращения на Землю, а второй — для исследования поверхности спутника нашей планеты, в том числе в условиях его южного полюса, передает ТАСС.
Представленные скафандры разработаны специально для лунной программы. При дальнейшем полете на Марс, как уточнили разработчики, будут использованы аналогичные костюмы с небольшими модификациями, чтобы они лучше подходили для марсианских условий.
«Нил Армстронг и Эдвин Олдрин прыгали по поверхности Луны, теперь же мы сможем по-настоящему ходить по поверхности Луны, и это очень большое отличие от предыдущего поколения», — заявил директор НАСА Джеймс Брайденстайн.
Напомним, в конце сентября Илон Маск и его компания SpaceX представили первый прототип космического корабля Starship, разрабатываемого для колонизации Марса.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Нил Армстронг , Джеймс Брайденстайн , Илон Маск , SpaceX , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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