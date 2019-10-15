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Выход сразу двух женщин в открытый космос состоится раньше запланированного 

РИА Новости 2 часа назад
Названа дата первого в истории выхода женщин в космос
Фото: РИА Новости
Первый в истории выход в открытый космос двух женщин состоится 17 октября, его выполнят американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
В начале октября НАСА сообщило, что женский выход состоится 21 октября.
Как отмечается на сайте НАСА, выход Кук и Меир будет посвящен замене блока зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС, с которым недавно возникли проблемы.
Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра. Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.
Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, стала советский космонавт Светлана Савицкая.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Светлана Савицкая , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Энн Макклейн
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