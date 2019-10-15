Нетронутые саркофаги нашли в Египте

В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами

Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении министерства по делам памятников древности Египта

"Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет", — говорится в сообщении.

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали.

"Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", — отмечается в документе.

Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.