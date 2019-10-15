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В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Нетронутые саркофаги нашли в Египте
Фото: EPA
Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении министерства по делам памятников древности Египта.
"Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет", — говорится в сообщении.
По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали.
"Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне", — отмечается в документе.
Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.
Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.
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Наука и техника , Наука , Египет , Луксор
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