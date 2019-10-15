Бастрыкин рассказал о связи космоса и преступлений

Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о влиянии космоса на раскрываемость преступлений. Об этом сообщает "Российская газета".
Он отметил, что данные космической съемки легли в основу многих экономических, экологических и коррупционных дел.
Бастрыкин заявил, что в первой половине 2019 года было обработано 36 запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. По ним получено около 300 маршрутов съемки, из них 146 российских снимков.
О каких именно делах идет речь, Бастрыкин не уточнил.