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Бастрыкин рассказал о роли космоса в судебной системе России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Бастрыкин рассказал о связи космоса и преступлений
Фото: РИА Новости
Глава СК России Александр Бастрыкин рассказал о влиянии космоса на раскрываемость преступлений. Об этом сообщает "Российская газета".
Он отметил, что данные космической съемки легли в основу многих экономических, экологических и коррупционных дел.
Бастрыкин заявил, что в первой половине 2019 года было обработано 36 запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. По ним получено около 300 маршрутов съемки, из них 146 российских снимков.
О каких именно делах идет речь, Бастрыкин не уточнил.
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Наука и техника , Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР
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