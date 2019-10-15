Бастрыкин рассказал о связи космоса и преступлений

Бастрыкин рассказал о роли космоса в судебной системе России

Он отметил, что данные космической съемки легли в основу многих экономических, экологических и коррупционных дел.

Бастрыкин заявил, что в первой половине 2019 года было обработано 36 запросов о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. По ним получено около 300 маршрутов съемки, из них 146 российских снимков.

О каких именно делах идет речь, Бастрыкин не уточнил.