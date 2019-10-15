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Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства
Фото: Reuters
Более 105 миллионов атак на устройства интернета вещей было зафиксировано за первое полугодие 2019 года. Россия вошла в первую пятёрку стран-источников заражений: из неё исходила примерно каждая девятая атака (11%).
Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий. С января по июнь самыми активными были семейства Mirai и Nyadrop: на них пришлось по 39% атак. Первое использует эксплойты для внедрения в устройство через незакрытые уязвимости, а второе, в основном, — метод перебора паролей.
При этом Nyadrop оказался один из самых активных в последние два года. Он часто используется злоумышленниками для загрузки ПО семейства Mirai. Третьим по распространённости с большим отрывом оказалось семейство Gafgyt (2%), также использующее перебор паролей.
Судя по растущему числу атак на интернет вещей и настойчивости злоумышленников, умные устройства — лакомый кусок. Подобрать данные для доступа к ним гораздо легче, чем думает большинство людей. Очень часто на них стоят предустановленные заводские пароли, находящиеся в открытом доступе. Поэтому мы призываем всех пользователей умных устройств предпринять базовую защитную меру — поменять пароль, установленный по умолчанию, — рассказал антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
По числу атак на умные устройства лидирует Китай (30%). На втором и третьем месте расположились Бразилия (19%) и Египет (12%) соответственно. США с 8% замыкает пятёрку лидеров.
Ранее News.ru рассказал, что «Лаборатория Касперского» и Гентский университет (Universiteit Gent) изучили уровень доверия людей к социальным роботам. В ходе исследования специалисты выяснили, что почти все добровольцы пренебрегли элементарными правилами безопасности и выдали конфиденциальную информацию.
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Наука и техника , Интернет , Лаборатория Касперского
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