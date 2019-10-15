Эмиратские космонавты вручили Путину подарок

Президент России Владимир Путин , который прибыл с государственным визитом в ОАЭ , пообщался во дворце Каср аль-Ватан в Абу-Даби с эмиратскими космонавтами, которые вручили российскому лидеру подарок.

Путин побеседовал с космонавтами перед переговорами с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном, которые проходят во дворце.

После переговоров запланирован также совместный осмотр выставки инвестиционных проектов Путиным и аль-Нахайяном и встреча с представителями деловых кругов двух стран. Большая часть мероприятий пройдет в закрытом от прессы режиме.

Президент РФ прибыл в ОАЭ из Саудовской Аравии, где накануне провел встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.