Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин заявил, что «Союзам» альтернативы пока нет 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Рогозин рассказал, чем можно заменить «Союзы»
Фото: РИА Новости
Глава "Роскосмос" Дмитрий Рогозин не видит в мире альтернативы российским пилотируемым кораблям "Союз".
"Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия "Роскосмоса" на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей — дело нешуточное. Это, прежде всего, решение главного критерия — критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing", — сказал Рогозин.
"Поэтому пока еще "Союзам" альтернативы нет. Я говорю про наших иностранных партнеров. Это надежные, проверенные машины", — добавил он.
Глава "Роскосмоса" отметил, что видит определенную миссию госкорпорации и России в том, чтобы "открывать дорогу в космос странам, которые хотят стать космическими державами".
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
"Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном "Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2"
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Boeing , Роскосмос , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом2
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку36
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру56
Покрывает террористов: Турция обвинила Европу
Покрывает террористов: Турция обвинила Европу10
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение