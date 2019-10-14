Рогозин рассказал, чем можно заменить «Союзы»

Рогозин заявил, что «Союзам» альтернативы пока нет

"Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия "Роскосмоса" на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей — дело нешуточное. Это, прежде всего, решение главного критерия — критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing", — сказал Рогозин.

"Поэтому пока еще "Союзам" альтернативы нет. Я говорю про наших иностранных партнеров. Это надежные, проверенные машины", — добавил он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что видит определенную миссию госкорпорации и России в том, чтобы "открывать дорогу в космос странам, которые хотят стать космическими державами".