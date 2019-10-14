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Стало известно о миллионах кибератак на Huawei 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Стало известно о миллионах кибератак на Huawei
Фото: РИА Новости
В сети появилась информация о том, что компания Huawei ежедневно выдерживает около миллиона кибератак. Большинство из них удаётся отразить. А чаще всего «нападают» на 5G-оборудование.
Об этом заявляет портал CDRinfo, ссылаясь на представителя Huawei. По словам источника, атаки исходят как изнутри стран, так и из-за границы. При этом ранее в компании заявляли, что кибератаки начала администрация президента США. Как говорили представители Huawei, американцы хотят «проникнуть во внутренние информационные системы». Также во время атак становилась уязвима конфиденциальная информация.
Источник не преминул напомнить, что США пытаются отговорить своих союзников от использования 5G-оборудования Huawei. Страна подозревает китайского производителя в шпионаже в пользу правительства Поднебесной. При этом компания уже подписала коммерческие контракты на поставку оборудования с операторами из 30 стран.
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Наука и техника , Администрация США
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