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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В NASA заявили о существовании жизни на Марсе
Фото: globallookpress.com
Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад. Об этом говорится в его статье на портале Scientific American.
Левин рассказал, что исследование проводилось в 1976 году в рамках программы "Викинг", которая предполагала поиск следов жизни в пробах марсианского грунта. По словам ученого, удалось обнаружить "микробное дыхание", о чем свидетельствовал высокий уровень кислорода в полученных образцах.
Всего в рамках теста удалось получить четыре положительных результата с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.
Однако в NASA пришли к выводу, что пробы говорят лишь о наличии в них вещества, имитирующего жизнь, вспоминает Левин.
Ученый добавил, что в последующие 43 года NASA ни разу не оснастило отправляемые на Марс космические аппараты оборудованием для проведения повторных тестов.
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Наука и техника , Наука , Технологии , NASA
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