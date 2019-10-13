В NASA заявили о существовании жизни на Марсе

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад. Об этом говорится в его статье на портале Scientific American.

Левин рассказал, что исследование проводилось в 1976 году в рамках программы "Викинг", которая предполагала поиск следов жизни в пробах марсианского грунта. По словам ученого, удалось обнаружить "микробное дыхание", о чем свидетельствовал высокий уровень кислорода в полученных образцах.

Всего в рамках теста удалось получить четыре положительных результата с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.

Однако в NASA пришли к выводу, что пробы говорят лишь о наличии в них вещества, имитирующего жизнь, вспоминает Левин.

Ученый добавил, что в последующие 43 года NASA ни разу не оснастило отправляемые на Марс космические аппараты оборудованием для проведения повторных тестов.