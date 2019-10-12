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Второе испытание ракеты «Ангара-А5» отложено на 2020 год, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Пуск тяжелой «Ангары» перенесен
Фото: Предоставлено холдингом "Швабе"
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен с конца 2019 года на 2020 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Это должен был быть второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" в ее истории и первый за пять лет. Предыдущий полет состоялся в декабре 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", также состоялся в 2014 году — в июле.
"Пуск планируется провести в первой половине 2020 года", — сказал собеседник агентства. Второй собеседник отметил, что в плане пусковых работ запуск "Ангары" в 2019 году не значится.
В начале 2019 года Центр Хруничева (производитель ракеты) сообщил, что пуск "Ангары" планируется на декабрь 2019 года. Как ранее заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ракета "Ангара-А5" для второго испытательного пуска будет изготовлена и передана Минобороны в ноябре, а сам пуск может состояться как до, так и после нового года.
Как пояснил один из источников, подготовить ракету к пуску до конца года просто не успеть.
В Роскосмосе не стали комментировать информацию о переносе сроков старта "Ангары", указав, что они являются производителями, а пуск проводит Минобороны. Комментарием военного ведомства РИА Новости не располагает.
Это уже пятый перенос пуска "Ангары". Он сдвигается ежегодно начиная с 2015 года. Во время второго испытательного полета "Ангара", как и в первый раз в 2014 году, отправится с макетом полезной нагрузки вместо настоящего космического аппарата. Помимо второго пуска на 2020 год намечен третий полет тяжелой "Ангары". Если второй пуск пройдет без замечаний, на третьей ракете планируется запустить спутник связи серии "Экспресс".
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , Архангельская Область , Плесецк
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