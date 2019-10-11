Ученые облегчат жизнь людям с параличом

Ученые изобрели устройство, которое позволит ходить людям с параличом

Ученым удалось создать такое устройство, которое поможет парализованным людям снова научиться ходить. Пока его тестируют в лабораторных условиях, но вскоре все желающие смогут его испробовать на себе.

Стоить, правда, такой аппарат будет дорого. Научиться управлять конструкцией, весом 65 килограмм, тоже не легко.

Первым добровольцем, который согласился на эксперимент, стал молодой человек. Из-за несчастного случая он повредил спину и больше не смог шевелить руками и ногами. Долгое время мужчина находился в больнице, а сейчас хочет снова вернуться к нормальной жизни с помощью уникальных технологий.