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В Дании разработаны бумажные пивные бутылки 

Популярная механика 8 часов назад
В Дании разработаны бумажные пивные бутылки
Фото: Carlsberg
Знаменитый пивной бренд Carlsberg в пятницу представил два прототипа пивных бутылок, изготовленных из древесного волокна, т. е., в сущности, из бумаги или картона. По мнению датских пивоваров, эта новинка может внести заметный вклад в дело защиты окружающей среды от загрязнений.
Как сообщает Associated Press, прототипы вполне пригодны для переработки. В данный момент внутренняя поверхность бутылок покрывается слоем пластика, герметизирующим конструкцию, но авторы намерены в обозримом будущем отказаться от него, сделав бутылки целиком бумажными.
Разработка является частью усилий компании по снижению выбросов углекислого газа на своих пивоваренных заводах и сокращению выбросов углерода на 30% по всей технологической цепочке к 2030 году.
Carlsberg заявляет, что объединит усилия с Coca-Cola, шведской водочной компанией Absolut и парфюмерной L’Oreal для разработки бумажных бутылок.
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Наука и техника , Coca-Cola , Дания
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