В Дании разработаны бумажные пивные бутылки

Знаменитый пивной бренд Carlsberg в пятницу представил два прототипа пивных бутылок, изготовленных из древесного волокна, т. е., в сущности, из бумаги или картона. По мнению датских пивоваров, эта новинка может внести заметный вклад в дело защиты окружающей среды от загрязнений.

Как сообщает Associated Press, прототипы вполне пригодны для переработки. В данный момент внутренняя поверхность бутылок покрывается слоем пластика, герметизирующим конструкцию, но авторы намерены в обозримом будущем отказаться от него, сделав бутылки целиком бумажными.

Разработка является частью усилий компании по снижению выбросов углекислого газа на своих пивоваренных заводах и сокращению выбросов углерода на 30% по всей технологической цепочке к 2030 году.