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НАСА сделало жест в связи со смертью Леонова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 9 часов назад
НАСА прервало прямой эфир в связи со смертью Леонова
Фото: РИА Новости
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) прервало прямую трансляцию выхода астронавтов Эндрю Моргана и Кристины Кук в космос, чтобы сообщить о смерти космонавта Алексея Леонова.
Эндрю Морган и Кристина Кук в 14.44 (мск) начали очередной выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Астронавты должны были заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные. Однако трансляция их выхода была прервана сообщением о смерти космонавта Алексея Леонова, передает ТАСС.
Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла статьсердечная недостаточность.
Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН и Роскосмосе.
Также в Кремле рассказали о дружбе Владимира Путина и Алексея Леонова.
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Комментарии2
Наука и техника , Алексей Леонов , Кристина Кук , Эндрю Морган , Владимир Путин , Роскосмос , ООН , NASA , ИТАР-ТАСС , США
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