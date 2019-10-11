НАСА прервало прямой эфир в связи со смертью Леонова

НАСА сделало жест в связи со смертью Леонова

Эндрю Морган и Кристина Кук в 14.44 (мск) начали очередной выход в космос с борта Международной космической станции (МКС). Астронавты должны были заменить две водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные. Однако трансляция их выхода была прервана сообщением о смерти космонавта Алексея Леонова, передает ТАСС.

Напомним, советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге. Причиной его смерти могла статьсердечная недостаточность.

Роскосмосе. Соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова выразили в ООН