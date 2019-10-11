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Названа причина смерти космонавта Леонова 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина смерти космонавта Леонова
Фото: ТАСС
Советский космонавт Алексей Леонов скончался из-за острой сердечной недостаточности в реанимации московского госпиталя после продолжительной болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Официального подтверждения этой информации нет. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что в последние годы Леонов тяжело болел.
«Роскосмос» выразил соболезнования друзьям и родственникам космонавта. От имени главы госкорпорации им направлена телеграмма.
Алексей Леонов умер 11 октября. Помощница космонавта рассказала, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.
Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. Космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.
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Наука и техника , Общество , Алексей Леонов , Роскосмос , Интерфакс
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