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Астронавты Морган и Кук вернулись на МКС после работ в открытом космосе 

РИА Новости + ещё 3
Астронавты Морган и Кук вернулись на МКС
Фото: NASA/Роскосмос
Астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук успешно завершили работы на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА по итогам продолжавшегося почти 7 часов выхода в открытый космос.
Астронавты покинули станцию НАСА около 15 мск. Главной задачей для них сегодня стала замена батарей на американском сегменте МКС, НАСА вело прямую трансляцию. Как сообщило ведомство после завершения работ в открытом космосе, они продолжались 6 часов 45 минут. За это время дуэт выполнил основное задание по замене батарей, а также подготовил станцию для последующих выходов в открытый космос.
Замена аккумуляторов на МКС началась еще в 2017 году и будет продолжена в ходе трех предстоящих в ближайшее время выходов в открытый космос. Ранее на этой неделе замену батарей на МКС уже провели Морган и Джессика Мейр. Следующие работы снаружи станции намечены на 21 и 25 октября.
Согласно статистике НАСА, за время существования МКС экипажи провели 220 выходов в открытый космос, в общей сложности астронавты и космонавты были на внешней поверхности орбитальной лаборатории 57 дней 13 часов и 12 минут.
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Наука и техника , Кристина Кук , Эндрю Морган , NASA
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