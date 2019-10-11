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WhatsApp пропал из Google Play 

News.ru + ещё 1 1 час назад
WhatsApp пропал из Google Play
Фото: globallookpress.com
Мессенджер WhatsApp таинственным образом пропал из онлайн-магазина приложений Google Play.
Причина исчезновения остаётся неясной, но WhatsApp Business всё ещё доступен для скачивания. При этом страница мессенджера на play.google.com также остаётся доступной. Кроме России пропажу WhatsApp также обнаружили в Великобритании и Нидерландах.
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Ранее News.ru сообщил, что WhatsApp устранила новую уязвимость в мессенджере. Она позволяла злоумышленникам получить доступ к ПО с помощью GIF-файла. Заражение происходило после того, как пользователь открывал «анимацию» в галерее. После открытия GIF-файла хакеры могли раскрыть историю предыдущего чата. Взлому могли подвергнуться владельцы устройств под управлением Android 8.1 и 9
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Google
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