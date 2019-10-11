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Умер Алексей Леонов 

Рамблер + ещё 38 40 минут назад
Дважды Герой СССР, космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС.
По информации агентства, космонавт умер в Москве, а похоронят будет в Мытищах. Церемония состоится на военном мемориальном кладбище 15 октября.
Это кладбище находится в ведении Министерства обороны. Там, согласно соответствующему указу президента, хоронят тех, кто погиб при защите России либо имел перед страной особые заслуги.
На данный момент там похоронены 116 человек, в том числе космонавты Виктор Горбатко и Алексей Губарев и 48 погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, которая произошла в 2016 году.
Алексей Леонов — 11-й по счету советский космонавт и первый человек, вышедший в открытый космос. Он родился в Кемеровской области, окончил военную авиашколу первоначального обучения в Кременчуге, Чугуевское военное авиаучилище и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.
В 1960-м он был зачислен в первый отряд космонавтов СССР, в 1965-м совершил полет в космос и первый в истории выход в открытый космос, в 1975-м совершил второй полет в космос.
Леонов — дважды Герой Советского Союза. На протяжении более чем 20 лет он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. В 1969-м он пережил покушение на тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
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Комментарии81
Наука и техника , Видео , Общество , Виктор Горбатко , Алексей Леонов , Леонид Брежнев , Алексей Губарев , Министерство обороны , Центр подготовки космонавтов , КПСС , ИТАР-ТАСС , Москва , Мытищи
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