Умер Алексей Леонов

По информации агентства, космонавт умер в Москве , а похоронят будет в Мытищах . Церемония состоится на военном мемориальном кладбище 15 октября.

Это кладбище находится в ведении Министерства обороны . Там, согласно соответствующему указу президента, хоронят тех, кто погиб при защите России либо имел перед страной особые заслуги.

На данный момент там похоронены 116 человек, в том числе космонавты Виктор Горбатко Алексей Губарев и 48 погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, которая произошла в 2016 году.

Алексей Леонов — 11-й по счету советский космонавт и первый человек, вышедший в открытый космос. Он родился в Кемеровской области, окончил военную авиашколу первоначального обучения в Кременчуге, Чугуевское военное авиаучилище и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского.

В 1960-м он был зачислен в первый отряд космонавтов СССР, в 1965-м совершил полет в космос и первый в истории выход в открытый космос, в 1975-м совершил второй полет в космос.