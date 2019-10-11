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Российские ученые создадут систему для отслеживания состояния больных 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
В России будут отслеживать состояние больных
Фото: РИА Новости
Ученые Центра компетенций НТИ «Сенсорика», созданного на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), разработают систему, которая позволит проводить непрерывный анализ состояния находящихся в реанимации пациентов при помощи высокочувствительных сенсоров. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК) .
Как отмечается, система будет состоять из манжеты для измерения давления и датчиков инфракрасного и оптико-акустического анализа и электропроводимости. Она будет постоянно контролировать показатели активности сердца, артериального давления, кровообращения и дыхания. В случае ухудшения состояния больного комплекс сможет оповестить об этом медперсонал.
«Преимуществом разработки станет универсальность системы, а именно возможность ее подключения не только к прикроватным мониторам, но и клиническим дефибрилляторам-мониторам, в том числе в условиях транспортировки пациентов», — пояснили в пресс-службе РВК.
Там добавили, что испытания системы запланированы на 2022 год: они пройдут на базе Сеченовского университета — ключевого участника консорциума Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Кроме того, разработкой ученых уже заинтересовались в научных центрах и больницах Москвы и Новосибирска, уточнили в РВК.
Центры компетенций НТИ создаются на базе образовательных или научных организаций в рамках нацпроекта «Наука». Согласно ему, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. В общей сложности на реализацию нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.
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Наука и техника , Российская венчурная компания , ИТАР-ТАСС
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