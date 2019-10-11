В России будут отслеживать состояние больных

Российские ученые создадут систему для отслеживания состояния больных

Ученые Центра компетенций НТИ «Сенсорика», созданного на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (МИЭТ), разработают систему, которая позволит проводить непрерывный анализ состояния находящихся в реанимации пациентов при помощи высокочувствительных сенсоров. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК)

Как отмечается, система будет состоять из манжеты для измерения давления и датчиков инфракрасного и оптико-акустического анализа и электропроводимости. Она будет постоянно контролировать показатели активности сердца, артериального давления, кровообращения и дыхания. В случае ухудшения состояния больного комплекс сможет оповестить об этом медперсонал.

«Преимуществом разработки станет универсальность системы, а именно возможность ее подключения не только к прикроватным мониторам, но и клиническим дефибрилляторам-мониторам, в том числе в условиях транспортировки пациентов», — пояснили в пресс-службе РВК.

Там добавили, что испытания системы запланированы на 2022 год: они пройдут на базе Сеченовского университета — ключевого участника консорциума Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Кроме того, разработкой ученых уже заинтересовались в научных центрах и больницах Москвы и Новосибирска, уточнили в РВК.

Центры компетенций НТИ создаются на базе образовательных или научных организаций в рамках нацпроекта «Наука». Согласно ему, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. В общей сложности на реализацию нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.