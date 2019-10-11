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На борту МКС появится первая российская научная лаборатория 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
На МКС появится российская научная лаборатория
Фото: NASA
На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) откроют первую комплексную многофункциональную научную лабораторию для проведения физических экспериментов в условиях невесомости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН.
Как отмечается, лаборатория появится в долгосрочной перспективе на базе отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ.
Известно, что в новой лаборатории ученые будут осуществлять исследования в области активных кулоновских систем.
В составе исследовательского комплекса также будут наземная лаборатория и экспертная группа.
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