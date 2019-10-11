На МКС появится российская научная лаборатория

На борту МКС появится первая российская научная лаборатория

На борту российского сегмента Международной космической станции (МКС) откроют первую комплексную многофункциональную научную лабораторию для проведения физических экспериментов в условиях невесомости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Объединенный институт высоких температур (ОИВТ) РАН.

Как отмечается, лаборатория появится в долгосрочной перспективе на базе отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ.

Известно, что в новой лаборатории ученые будут осуществлять исследования в области активных кулоновских систем.

В составе исследовательского комплекса также будут наземная лаборатория и экспертная группа.