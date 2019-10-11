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Учёные научились добывать кислород на Луне 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Учёные научились добывать кислород на Луне
Фото: PIXABAY.COM
Британские учёные давно установили, что лунный грунт (реголит) весьма богат кислородом. Образцы пород, исследованные в лабораториях, состояли из него на 40-45%. Об этом пишет «ФедералПресс».
Отмечается, что материал лунной поверхности почти наполовину состоит из кислорода. Исследователи впервые продемонстрировали пригодный способ его выделения: им удалось добиться выхода почти 100% элемента, а оставшийся продукт был сплавом металлов, то есть также ценным ресурсом.
Подобные эксперименты по извлечению кислорода проводились и ранее, но методы предполагали значительные затраты. Один из них требует экстремально высоких температур, а другой — огромное количество времени на реакцию.
Новый метод даёт доступ к быстрой и экономичной добыче кислорода, необходимого для поддержания жизнедеятельности на Луне. Кроме того, металл, получаемый в результате реакции, можно будет использовать для производства на месте.
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Наука и техника , Технологии , ФедералПресс
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