Учёные научились добывать кислород на Луне

Британские учёные давно установили, что лунный грунт (реголит) весьма богат кислородом. Образцы пород, исследованные в лабораториях, состояли из него на 40-45%. Об этом пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что материал лунной поверхности почти наполовину состоит из кислорода. Исследователи впервые продемонстрировали пригодный способ его выделения: им удалось добиться выхода почти 100% элемента, а оставшийся продукт был сплавом металлов, то есть также ценным ресурсом.

Подобные эксперименты по извлечению кислорода проводились и ранее, но методы предполагали значительные затраты. Один из них требует экстремально высоких температур, а другой — огромное количество времени на реакцию.

Новый метод даёт доступ к быстрой и экономичной добыче кислорода, необходимого для поддержания жизнедеятельности на Луне. Кроме того, металл, получаемый в результате реакции, можно будет использовать для производства на месте.