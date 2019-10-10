Ученые продемонстрируют искусственную матку

Ученые научатся клонировать организм матерей для выращивания недоношенных детей

Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором рассказало, что исследователи из Технического университета Эйндховена пообещали в ближайшие пять лет продемонстрировать первую в мире искусственную матку, которая точно смогла бы скопировать организм настоящей матери.

По словам ученых, созданный ими новый аппарат будет заметно отличаться от уже существующих решений: так, в их решении ребенок будет окружен жидкостью, в то время как кислород и питательные вещества, необходимые для роста плода, будут поступать через аналог плаценты.

Важно отметить, что новая технология, о которой говорят американские исследователи, представляет собой привычный всем нам пластиковый пакет, к которому просто подключили различные аппараты, призванные помочь в поддержании и развитии жизни.