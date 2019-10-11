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Обнаружена самая древняя карта подземного мира 

Naukatv.ru + ещё 1 1 час назад
Обнаружена самая древняя карта подземного мира
Фото: Harco Willems
Изображение на 4000-летнем египетском саркофаге демонстрирует путь мёртвых к загробной жизни.
Офорты, обнаруженные на древнеегипетском саркофаге, были опознаны, как самая старая копия карты для усопших, которые хотят достичь вечной жизни. Карта или «Книга двух путей» должна была помочь покойному достичь царства Осириса, успешно миновав огненные озёра и демонов с ножами. Погребальная шахта, в которой находился саркофаг, была обнаружена в 2012 году, но только сейчас исследователи выяснили, что она была построена 4000 лет назад. До недавнего времени считалось, что саркофаг принадлежал Джехутинахту I, одному из царских наместников. Но последнее исследование предполагает, что в саркофаге была похоронена знатная женщина по имени Анкх.
«Книга двух путей» изображает две зигзагообразные дороги, ведущие через различные препятствия к царству Осириса. Древние египтяне считали, что тот, кто коснётся тела Осириса, никогда не умрет. Копии древней карты были ранее найдены на стенах гробниц, в папирусах и на других саркофагах.
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