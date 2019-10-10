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Нейросеть обучили распознаванию лжи и других эмоций 

Популярная механика 2 часа назад
Нейросеть обучили распознаванию лжи и эмоций
Фото: Neurodata Lab
Разработка создана российской компанией Neurodata Lab, которая с нуля подготовила как базу данных для обучения нейросетей, так и технологию оценки эмоций людей на основе установленных параметров, сообщают "Известия". На первой стадии были сняты 6 часов видео, в котором 10 профессиональных актёров (у них в процессе фиксировались дыхание пульс) изображали под запись нейтральное настроение, радость, удивление, злость, грусть, страх и отвращение. Затем полученные кадры изучили аннотаторы, которые указали наблюдаемые в конкретные моменты эмоции.
Следующим шагом стал отбор 160 часов видео, на которых запечатлены общающиеся в разной обстановке люди. С помощью тысяч аннотаторов со всего мира удалось выделить 20 эмоций. Специально под эту задачу разработали платформу Emotion Miner, которая продолжает работу и позволяет анализировать видео.
Собранные данные легли в основу методик по обучению нейросетей распознаванию человеческих эмоций. Алгоритмы обращают внимание на голос (высоту тона, тембр, громкость, паузы в речи), эмоциональную окраску и семантику текста, мимику лица, скорость и направление движений тела и положение отдельных конечностей, частоту сердечных сокращений на основе изменений цвета кожи, дыхание по движению грудной клетки, а также пол, возраст персоны и наличие у неё на лице очков, усов, бороды.
"Мы объединили сверточные и реккурентные нейросети и в результате получили мультимодальную архитектуру, которая одновременно могла бы анализировать аудио, видео, движения тела и физиологические параметры. Точность распознавания эмоций нейросетью сильно возросла", — заявил "Известиям" технический директор Neurodata Lab Андрей Беляев.
Разработка, которая уже готова к использованию, может помочь в отраслях бизнеса, рекламы, сферах безопасности и медицины, а также других видах деятельности, где важно правильно понимать поведение человека и его эмоции.
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Наука и техника , Технологии , Андрей Беляев , газета "Известия"
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