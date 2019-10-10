Какие живые существа гибнут из-за глобального потепления

Учёные рассказали, какие живые существа массово гибнут из-за глобального потепления

Учёные выяснили, что океаны поглощают больше углекислого газа, чем считалось ранее. Это приводит к вымиранию морских обитателей.

До этого исследователи предполагали, что в океаны попадает примерно четверть углекислоты антропогенного происхождения. Теперь учёные уточнили количество газа, поглощаемого и выделяемого водоёмами. Для этого они изучали спутниковые данные о скорости приземного ветра, информацию о температуре верхних слоёв океана и солёности воды.

Выяснилось, что водоёмами поглощается около трети всех антропогенных выбросов диоксида углерода. Это почти три миллиарда тонн ежегодно. Учёные утверждают, что данный процесс вызывает подкисление океанов, что провоцирует вымирание живых организмов.

Напомним, часть научного сообщества считает, что углекислый газ, который выделяется в результате человеческой деятельности, значительно влияет на изменение климата планеты.