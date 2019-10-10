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Первая в мире корова-клон умерла в Японии 

News.ru + ещё 3 37 минут назад
Первая в мире корова-клон умерла в Японии
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
Корова Кага, одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в японском заповеднике в Исикаве.
Причиной смерти животного стала старость — три месяца назад ей исполнился 21 год. В последние недели ветеринары проводили ей поддерживающую терапию, корове было сложно передвигаться самостоятельно, передаёт агентство Киодо.
Кага и её сестра Ното появились из стволовых клеток взрослой коровы, учёные использовали при этом те же технологии, что и при создании овечки Долли. Кага прожила немного дольше, чем, в среднем, живут обычные коровы и в течение жизни, как и Ното, рожала телят.
Как писал News.ru ранее, российский генетик Денис Ребриков рассказал, что в мире существуют не менее 10 клонированных людей.
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Наука и техника , Денис Ребриков , Исикава , Япония
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