Первая в мире корова-клон умерла в Японии

Корова Кага, одна из близнецов, появившихся на свет в результате клонирования, умерла в японском заповеднике в Исикаве

Причиной смерти животного стала старость — три месяца назад ей исполнился 21 год. В последние недели ветеринары проводили ей поддерживающую терапию, корове было сложно передвигаться самостоятельно, передаёт агентство Киодо.

Кага и её сестра Ното появились из стволовых клеток взрослой коровы, учёные использовали при этом те же технологии, что и при создании овечки Долли. Кага прожила немного дольше, чем, в среднем, живут обычные коровы и в течение жизни, как и Ното, рожала телят.