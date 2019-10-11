НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА

Ракета поднялась в воздух с космодрома на мысе Канаверал в 03:30 мск на самолете L-1011 Stargazer. Согласно технологии воздушного запуска, Pegasus XL сбрасывают с самолета, после чего включается ракетная тяга, с помощью которой спутник выводится на заданную орбиту.

Пилот Stargazer дал команду "отпустить" ракету в 80 километрах от побережья Флориды над Атлантическим океаном в 05:00 мск. Ракета Pegasus XL была запущена в штатном режиме, через девять минут после старта зонд был успешно выведен на заданную орбиту. Спустя 21 минуту после запуска ЦУП сообщил о получении данных со спутника, подтверждающих его успешную отстыковку от несущей ракеты.

Старт ICON должен был состояться еще в 2017 году, но многократно откладывался из-за проблем с ракетой-носителем. Накануне в четверг старту помещали погодные условия.

Pegasus XL принадлежит компании Northrop Grumman, для трехступенчатой ракеты длинной 17 метров это 44-й запуск.

Зонд ICON предназначен для изучения ионосферы Земли. Аппарат стоимостью 252 миллиона долларов будет собирать данные на границе ионосферы Земли и космоса. По расчетам своих создателей, зонд, который будет работать на экваториальной орбите Земли, поможет лучшему пониманию "космической погоды", влияния климата Земли на ее ионосферу и другие явления в этом малоизученном районе, где земная атмосфера "встречается" с зоной влияния Солнца. Миссия ICON рассчитана на два года.