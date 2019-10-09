Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен

Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год. Это следует из презентации заведующего лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максима Литвака, представленной на десятом Симпозиуме по исследованию солнечной системы.

Согласно презентации, срок запуска миссии "Луна-25" ("Луна-Глоб") — 2021-2022 годы. Изначально эту станцию хотели запустить в 2019 году, затем старт сдвинулся на 2021 год и, по словам специалистов, этот срок должен был быть выдержан. Теперь же, исходя из презентации, миссия может быть перенесена вновь еще на год.

Следующая миссия — "Луна-26", — согласно презентации Литвака, планируется на 2023-2024 годы, "Луна-27" — на 2024-2025 годы, миссии "Луна-28" и "Луна-29" будут включены в следующую Федеральную космическую программу и запущены после 2025 года.