Ученые рассказали, как собаки влияют на хозяев

Исследование: наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина

Ученые выяснили, что для владельцев собак риск умереть от любой причины ниже на 24%, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Circulation.

В основе исследования лежит наблюдение за 4 миллионами жителей США, Канады, Британии, Скандинавии, Новой Зеландии и Австралии.

По его результатам выяснилось, что наличие в доме собаки снижает риск смерти человека на 24%, а для людей, уже перенесших инфаркт или инсульт, этот показатель еще выше — 31%.

Выводы подтверждает независимое исследование более чем 336 тыс. шведских мужчин и женщин, показавшее, что владельцы собак, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, лучше восстанавливаются после них, чем те, у кого собак нет.

Исследования являются наблюдательными и не могут доказать, что именно наличие у человека собаки снижает риск его смерти, однако они помогли выявить закономерную связь.