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Исследование: наличие в доме собаки снижает риск смерти хозяина 

Газета.Ru 9 часов назад
Ученые рассказали, как собаки влияют на хозяев
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что для владельцев собак риск умереть от любой причины ниже на 24%, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Circulation.
В основе исследования лежит наблюдение за 4 миллионами жителей США, Канады, Британии, Скандинавии, Новой Зеландии и Австралии.
По его результатам выяснилось, что наличие в доме собаки снижает риск смерти человека на 24%, а для людей, уже перенесших инфаркт или инсульт, этот показатель еще выше — 31%.
Выводы подтверждает независимое исследование более чем 336 тыс. шведских мужчин и женщин, показавшее, что владельцы собак, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, лучше восстанавливаются после них, чем те, у кого собак нет.
Исследования являются наблюдательными и не могут доказать, что именно наличие у человека собаки снижает риск его смерти, однако они помогли выявить закономерную связь.
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