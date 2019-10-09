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Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура 

RT на русском 11 часов назад
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Фото: РИА Новости
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1
«С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками, отложенный для проведения испытаний, запланирован на 9 октября.
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Наука и техника , Eutelsat , Роскосмос , Байконур
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