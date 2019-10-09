Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура 

Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1
«С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
#Eutelsat5WestB/#MEV1: LIFTOFF! 🚀
The Proton-M launch vehicle together with with the EUTELSAT 5 West B / MEV 1 satellites on board lifted off from the #Baikonur cosmodrome at 10:17 UTC.
Broadcast → https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/rRJf4hsBFQ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 октября 2019 г.
Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками, отложенный для проведения испытаний, запланирован на 9 октября.