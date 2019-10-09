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«Роскосмос» разработал аппарат, маскирующийся от спутников-шпионов 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
«Роскосмос» разработал меняющий облик аппарат
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, способный изменять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона, об этом говорится в пояснении к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
"Изобретение обеспечивает возможность снижения заметности космического аппарата за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей", — сообщается в документе.
Идея Роскосмоса заключается в создании панелей солнечных батарей, способных трансформироваться из плоского состояния в полусферу, снижая тем самым площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Это необходимо, чтобы маскироваться от иностранных спутников-инспекторов, которые могут пройти мимо, не заметив необходимый космический аппарат.
При сближении аппарата с другим спутником, который может заниматься шпионажем, форма панелей солнечных батарей "трансформируется от плоской поверхности к поверхности полусферы".
"Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата — инспектора снижаются. Сбой управления по курсу в ближней зоне поиска, в которой применяются технологии лидаров (использование лазерного луча для получения данных о местоположении объекта — ред.), уменьшает вероятность встречи космических аппаратов и, тем самым, противодействует проведению инспекции, тем самым увеличивая живучесть защищаемого космического аппарата", — говорится в пояснении к патенту.
Когда спутник-инспектор отходит на безопасное расстояние, солнечные батареи снова разворачиваются. "Таким образом, техническая возможность реализации и практическая значимость заявляемой панели солнечных батарей не вызывает сомнений", — делают вывод авторы патента.
Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику, просушку и перехват информации с других спутников.
Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите.
Минобороны России неоднократно сообщало об испытаниях в космосе своих спутников-инспекторов, а недавно рассказало об испытаниях спутника-защитника, способного охранять от внешнего воздействия другой космический аппарат.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Министерство обороны , Роспатент , Роскосмос
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