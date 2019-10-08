Старт американского корабля Cygnus к МКС отложили

Старт американского грузового корабля Cygnus к МКС отложили на ноябрь

Запуск следующего американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию (МКС) ракетой-носителем Antares с российскими двигателями перенесен с октября на ноябрь, сообщило НАСА

Старт намечался на 21 октября. В конце сентября источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил о переносе запуска на 29 октября.

Как отмечается в Twitter космодрома Уоллопс (штат Вирджиния), принадлежащего НАСА, старт корабля Cygnus к МКС теперь планируется не ранее 2 ноября. Это связано с ожидающимся в октябре уходом со станции японского грузового корабля "Конотори-8", а также другими работами на МКС.

Ранее сообщалось, что грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.

Предстоящий полет станет, по данным НАСА, первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, предстоящий рейс впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые должны пройти загрузку в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.