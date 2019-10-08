«Роскосмос» принял в эксплуатацию «Канопус»

«Роскосмос» принял в эксплуатацию спутниковую систему «Канопус»

"Роскосмос" принял в эксплуатацию космическую систему дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Космическая система "Канопус-В" принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято госкорпорацией "Роскосмос" 26 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.

Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей.

В настоящее время в российской группировке насчитывается шесть спутников серии "Канопус".

Канопус — звезда южного полушария, вторая по яркости на небосклоне, не считая Сириуса.