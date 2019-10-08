Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» принял в эксплуатацию спутниковую систему «Канопус» 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
«Роскосмос» принял в эксплуатацию «Канопус»
Фото: РИА Новости
"Роскосмос" принял в эксплуатацию космическую систему дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
"Космическая система "Канопус-В" принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято госкорпорацией "Роскосмос" 26 сентября 2019 года", — говорится в сообщении.
Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей.
В настоящее время в российской группировке насчитывается шесть спутников серии "Канопус".
Канопус — звезда южного полушария, вторая по яркости на небосклоне, не считая Сириуса.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Наука и техника , Технологии , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»75
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы158
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов29
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование41
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
01:42
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Политика В мире
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение