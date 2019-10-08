Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии будет создан центр испытаний материалов, способных выдерживать условия Марса 

Газета.Ru 59 минут назад
Центр испытаний в Якутии выдержит условия Марса
Фото: ТАСС
В Якутии в рамках национального проекта "Наука" создается научный центр "Полюс холода", который будет заниматься разработками и испытаниями новых материалов, механизмов и технологий для Арктики, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее член-корреспондент РАН Михаил Лебедев говорил, что испытуемые материалы в перспективе могут эксплуатироваться в любой точке планеты, а в перспективе — даже на Марсе, где средняя температура составляет минус 40 градусов по Цельсию.
"Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования", — рассказал глава региона Айсен Николаев в ходе заседания, посвященного 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.
В частности, исследования будут направлены на повышение качества жизни в циркумполярных регионах планеты, которые к тому же являются самыми хрупкими экосистемами.
Кроме того, в сентябре в Якутии создан научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север", который появится на базе Северо-Восточного федерального университета и будет объединять научные институты Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатского края, а также их партнеров из числа других научных учреждений и бизнеса.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Газета.Ru: последние новости
Сокровища V века нашли на берегу Черного моря Сокровища V века нашли на берегу Черного моря Российский космодром "Морской старт" перенесут из США в Россию Российский космодром "Морской старт" перенесут из США в Россию Названы лучшие страны, чтобы пережить апокалипсис Названы лучшие страны, чтобы пережить апокалипсис
Комментарии
Наука и техника , Наука , Айсен Николаев , Михаил Лебедев , РАН , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию91
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице6
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке3
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения470
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение