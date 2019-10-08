Центр испытаний в Якутии выдержит условия Марса

В Якутии будет создан центр испытаний материалов, способных выдерживать условия Марса

Якутии в рамках национального проекта "Наука" создается научный центр "Полюс холода", который будет заниматься разработками и испытаниями новых материалов, механизмов и технологий для Арктики, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее член-корреспондент РАН Михаил Лебедев говорил, что испытуемые материалы в перспективе могут эксплуатироваться в любой точке планеты, а в перспективе — даже на Марсе, где средняя температура составляет минус 40 градусов по Цельсию.

"Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования", — рассказал глава региона Айсен Николаев в ходе заседания, посвященного 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

В частности, исследования будут направлены на повышение качества жизни в циркумполярных регионах планеты, которые к тому же являются самыми хрупкими экосистемами.

Кроме того, в сентябре в Якутии создан научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север", который появится на базе Северо-Восточного федерального университета и будет объединять научные институты Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатского края, а также их партнеров из числа других научных учреждений и бизнеса.