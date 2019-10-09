На Чудском озере найдена древняя церковь

На дне Чудского озера найден фундамент древней церкви

Исследователи в составе экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружили на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, рассказал декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто.

Фундамент строения находится в 1,5 км от берега на глубине около одного метра, согласно летописям, церковь относится к XV веку и датируется примерно 1450-ми годами, сообщает «Интерфакс».

По словам Субетто, в ходе поиска места Ледового побоища было установлено, что глубина озера составляет не более двух метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.

«Когда мы решили смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, если мы минусуем на полтора-два метра, оказывается, что эта территория была сушей», — рассказал ученый.

В следующем году специалисты намерены провести работы по бурению озерных отложений, чтобы определить скорость их накопления. Исследователи собираются провести работы на небольших озерах рядом с Чудским, чтобы реконструировать, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени, какой был климат и описать особенности того периода. Вскоре планируется провести работы по определению места побоища.

Ранее в Крыму археологи обнаружили уникальный христианский храм.