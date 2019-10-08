Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вокруг Сатурна обнаружили ещё 20 спутников 

News.ru + ещё 5 1 час назад
В Солнечной системе сменился лидер по количеству известных спутников. До сих пор считалось, что у Юпитера их 79, а у Сатурна 62. Однако оказалось, что это не так.
Группа астрономов из американского Института Карнеги обнаружила ещё 20 спутников вокруг Сатурна, передаёт «Интерфакс». Таким образом, именно этот газовый гигант возглавил неформальный рейтинг.
У всех открытых спутников диаметр составляет около 5 км. Практически все, кроме трёх из них, имеют ретроградный характер движения по орбите — они движутся в направлении, противоположном вращению планеты вокруг своей оси. Полный облёт Сатурна они совершают в срок от двух до более трёх лет.
Сатурн скрылся за Луной
Астрономы не исключают, что многие обнаруженные небесные тела могут быть осколками крупного спутника, который разрушился в прошлом.
Названия им пока не дали. Институт Карнеги объявил конкурс, который продлится до 6 декабря.
Ранее News.ru писал, что концентрация окружающих Сатурн колец со временем уменьшается. Об этом свидетельствуют многолетние исследования газового гиганта.
News.ru: последние новости
Плавучий космодром «Морской старт» переедет из США в Россию Плавучий космодром «Морской старт» переедет из США в Россию Роскачество выбрало лучшие мессенджеры Роскачество выбрало лучшие мессенджеры Названы безопасные страны на случай глобальной катастрофы Названы безопасные страны на случай глобальной катастрофы
Комментарии2
Наука и техника , Видео , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»
Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти»121
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы159
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов30
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Массовая драка в травмпункте попала на видео3
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
01:42
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Политика В мире
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение