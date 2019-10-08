Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз

Вокруг Сатурна обнаружили ещё 20 спутников

В Солнечной системе сменился лидер по количеству известных спутников. До сих пор считалось, что у Юпитера их 79, а у Сатурна 62. Однако оказалось, что это не так.

Группа астрономов из американского Института Карнеги обнаружила ещё 20 спутников вокруг Сатурна, передаёт «Интерфакс». Таким образом, именно этот газовый гигант возглавил неформальный рейтинг.

У всех открытых спутников диаметр составляет около 5 км. Практически все, кроме трёх из них, имеют ретроградный характер движения по орбите — они движутся в направлении, противоположном вращению планеты вокруг своей оси. Полный облёт Сатурна они совершают в срок от двух до более трёх лет.

Астрономы не исключают, что многие обнаруженные небесные тела могут быть осколками крупного спутника, который разрушился в прошлом.

Названия им пока не дали. Институт Карнеги объявил конкурс, который продлится до 6 декабря.

Ранее News.ru писал, что концентрация окружающих Сатурн колец со временем уменьшается. Об этом свидетельствуют многолетние исследования газового гиганта.