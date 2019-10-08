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Роскачество выявило лучшие мессенджеры 

РИА «ФедералПресс» + ещё 19 20 часов назад
Роскачество выявило лучшие мессенджеры
Фото: Reuters
Специалисты Роскачества провели исследования наиболее популярных приложений из магазинов App Store и Google Play. Всего эксперты протестировали 49 приложений, из которых 25 для iOS и 24 для Android и назвала лучшие из них. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Приложения испытывались на 68 критериев. По словам специалистов, лишь 14 приложений перешагнули конечную отметку в 4 балла. Данные приложения были рекомендованы к использованию.
Небезопасных мессенджеров выявлено не было, но у некоторых отсутствует сквозное шифрование. Это не позволяет назвать приложение защищенным, подчеркнули в ведомстве.
Для iOS самыми функциональными, как и для Android, оказались «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». Наиболее удобными на яблочную операционную систему стали Facebook Messenger, Skype и Threema, а для Android — «Вконтакте», Threema и Skype.
Эксперты признали наиболее защищенными приложениями Viber, WhatsApp, Wire и Wickr Me для iOS. На Android это Viber, Signal, Threema и Wickr Me.
По мнению Роскачества, лучшими приложениями стали WhatsApp, Viber и Skype для iOS, а для Android — Threema, Viber и WhatsApp. Вывод был сделан на основе испытаний по критериям.
В исследование ведомства не был включен мессенджер Telegram. Это было сделано потому, что доступ к нему был ограничен на территории России, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет быть доступен для некоторых пользователей. С февраля следующего года популярный мессенджер станет недоступен для гаджетов с устаревшими операционными системами.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Mail.ru Group , Google , газета "Известия"
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