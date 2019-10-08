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Жителям Земли предсказали новую катастрофу 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Человечеству предрекли новую катастрофу
Фото: Jason Parker-Burlingham / Wikimedia
Эксперты из разных стран, объединённые в одну исследовательскую группу, заявили, что жителям Земли в скором времени грозит наступление массового голода, сообщает издание Science Alert. Причиной тому могут стать повсеместные неурожаи, вызванные нехваткой удобрений на основ фосфора.
По данным издания, в настоящее время уровень потребления элемента на планете настолько высок, что его запасы по самым пессимистичным прогнозам могут истощиться в ближайшие 40 лет. В качестве доказательства учёные указывают, что за последние 50 лет человечество стало использовать в 50 раз больше фосфорных удобрений. При этом предполагается, что через 30 лет потребность в них удвоится.
Проблему постепенного исчезновения фосфора на Земле признаёт мировое научное сообщество, но консервативное мнение указывает на неизбежное наступление катастрофы не ранее, чем через 400 лет. Ученые подчеркивают, что необходимо сокращать потребление элемента и вырабатывать способы его повторного использования. Как вариант, предлагается создание замкнутой системы рециркуляции, которая позволит применять фосфаты до 46 раз.
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Наука и техника , Другое , Экология
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