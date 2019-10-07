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В Калуге пройдет международная историческая конференция 

РИА Новости + ещё 1 7 октября 2019
В Калуге пройдет международная историческая конференция
Фото: РИА Новости
Ученые из разных стран примут участие в научной конференции, посвященной истории становления централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII веков, которая пройдет в Калуге с 8 по 11 октября, сообщает правительство Калужской области.
В конференции "Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII вв. (элиты, двор, город, церковь)" примут участие более 150 специалистов. Предполагается всесторонне обсуждение исследовательских проблем, а также научно-методический круглый стол по освещению актуальных вопросов школьного исторического образования.
В рамках конференции планируется заслушать 74 доклада участников на трех секциях, среди них 14 иностранных участников из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины, Донецкой Народной Республики и Белоруссии.
"Сравнительно-исторический контекст обретает сегодня особую актуальность в связи с "вызовами", возникшими перед, казалось бы, устоявшимися системами международных отношений, традиционными государственно-политическими институтами и способами интерпретации прошлого в массовом сознании", — говорится в сообщении.
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Наука и техника , Наука , Новости и события Востока , Калуга , Калужская Область
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