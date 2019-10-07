Межзвездная комета оказалась ядовитой

Одной из заметных астрономических новостей этого года стало обнаружение в конце августа кометы, прибывшей в наши края из иной звездной системы. Скорость небесной странницы исключает возможность того, что она может быть жительницей Солнечной системы: она прибыла издалека, пройдет мимо Солнца по гиперболической траектории и уйдет дальше в межзвездное пространство.

Об открытии кометы C/2019 Q4 (Borisov) мы писали несколько недель назад. Это второй межзвездный объект, открытый астрономами. Первым был астероид Оумуамуа, открытый в 2018 году. Можно думать, что дело тут не в том, что такие объекты ранее не посещали окрестности нашей звезды, а в том, что земная техника достигла нужного уровня чувствительности, а число астрономов с телескопами стало достаточно велико.

Межзвездная комета предоставляет достаточно большие возможности для исследований: у нее есть характерный для кометы газо-пылевой хвост, который может быть изучен современными спектрометрическими методами. В данном случае группа европейских астрономов использовала 4.2-метровый телескоп Уильма Гершеля, находящийся в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Пальма (Канарские острова).

В ходе наблюдений выяснилось, что ядро кометы имеет наибольший размер где-то между 1,4 и 6,6 км. Эта оценка может изменяться, поскольку газовая часть ядра велика и под действием солнечных лучей она интенсивно испаряется.

Но самым интересным стало другое открытие. Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+. О его количестве ученые не сообщают, но подчеркивают, что комета не подлетит к Земле — ближайшая к нам точка ее пути находится в районе орбиты Марса.

Астрономы полагают, что у них есть еще около года для проведения наблюдений за C/2019 Q4 (Borisov) с Земли, чтобы получить информацию о составе кометы и ее происхождении.

Ознакомиться с подробностями можно в препринте, опубликованном на сайте arXiv.org.