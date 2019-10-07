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Российские ученые не нашли следы метана на Марсе 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Российские ученые не нашли следы метана на Марсе
Фото: CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Crater fill
Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН не смогли найти в атмосфере Марса следы самого большого количества метана, обнаруженного в июне американским марсоходом Curiosity, заявил сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский.
В июне НАСА сообщило, что марсоход Curiosity спектрометром TLS зафиксировал в кратере Гейла самое большое количество метана за все время измерений — около 21 частицы на миллиард. Это может говорить о существовании на планете жизни — микроорганизмов.
Позже руководитель отдела физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил РИА Новости, что российские учёные попытаются обнаружить этот метан российским спектрометром ACS, установленным на аппарате TGO миссии ExoMars-2016.
" (После события) мы проанализировали данные (спектрометра ACS), но ничего не нашли… Наблюдения на следующих витках (аппарата TGO) тоже ничего не показали", — сказал Трохимовский на 10-м московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
В июне Кораблев сообщил РИА Новости, что за все время наблюдений с апреля 2018 года спектрометру ACS не удалось зарегистрировать метан в атмосфере Марса. Тогда он отметил, что непосредственно над кратером Гейла, где марсоход Curiosity зафиксировал метан, аппарат TGO сможет провести измерения спектрометром ACS только в конце 2019 — начале 2020 года.
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Наука и техника , Наука , РАН , NASA , РИА Новости
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